"Szklanka" na drogach. IMGW ostrzega przed mokrym śniegiem i mrozem

Trudne warunki na drogach w środkowej i południowo-wschodniej Polsce, ale także na wybrzeżu i Żuławach zapowiadają synoptycy na pierwszą świąteczną noc. IMGW wydał ostrzeżenia przed gołoledzią dla siedmiu województw.

Pierwszy dzień świąt

Temperatura max. : Termometry wskażą od -1 C na wschodzie do 4-6 st. C na zachodzie kraju. Chłodniej będzie na przedgórzu Karpat, gdzie możemy spodziewać się -2 st. C. Dodatkowo w ciągu dnia powieje porywisty wiatr (do 50 km/h), który obniżał będzie temperaturę odczuwalną.