Szklane kule po ciemnej stronie Księżyca. Tajemnicze odkrycie chińskiego łazika

Chiński łazik Yutu-2 dokonał niezwykłego odkrycia na dalekiej ciemnej stronie Księżyca. Kamera pojazdu wśród suchego i szarego pyłu zarejestrowała dwie małe i nienaruszone kule z półprzezroczystego szkła. Mają rozmiar od 15 do 22 mm. Powstały tu naturalnie, bo szkło na Księżycu okazuje się nie być rzadkością. Tworzy się, gdy materiał krzemianowy był poddawany działaniu wysokiej temperatury związanej z aktywnością wulkanów lub uderzeniami meteorytów, które generują ciepło. To prowadzi do powstawania szkła. Odkryte małe szklane kule prawdopodobnie powstały ze szkła wulkanicznego, skały magmowej zwanej anortozytem, która stopiła się podczas fali uderzenia, formując się w półprzezroczyste i okrągłe bryły. Do takich wniosków doszedł zespół naukowców kierowany przez Zhiyong Xiao z Uniwersytetu Sun Yat-Sen i Chińskiej Akademii Nauk. Odkrycie może pomóc badaczom w ujawnieniu nowych informacji o historii Księżyca, o składzie płaszcza księżycowego i uderzeniach meteorytów w przeszłości. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie "Science Bulletin".