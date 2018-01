"Sześciu króli" powraca. Ryszard Petru zamienił swoją słynną wpadkę na 2,5 tys. dla WOŚP

Ryszard Petru, autor słynnego powiedzonka "Rozpoczynamy święta, po świętach jest sześciu króli, przypomnę" pokazał, że ma sporo dystansu do siebie. Koszulkę z autografem polityka, napisem "Sześciu Króli" i koronami sprzedano na aukcji WOŚP za kwotę 2550 zł WOŚP.

Skąd wzięło się "sześciu króli"? Przeżyjmy to jeszcze raz. To nawiązanie do jego wypowiedzi z grudnia 2016 roku. Ówczesny szef Nowoczesnej krytykował tempo wprowadzania przez PiS reformy edukacji. - Odwołujemy rząd Ewy Kopacz, powołujemy rząd Beaty Szydło. Potem mamy święta, po świętach, przypomnę, jest Sześciu Króli, tak? Kończy się pierwsze półrocze i kiedy oni to chcą zrobić? - pytał na konferencji prasowej.