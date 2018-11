Sześć lat więzienia dla księdza z Gdyni. Molestował nastolatków

Sześć lat więzienia, dożywotni zakaz pracy z młodzieżą i zadośćuczynienie dla poszkodowanych. To kara, jaką wyznaczył sąd w Gdyni księdzu, który molestował 14- i 18-latka na obozie harcerskim.

Prokuratura oskarżyła duchownego o trzykrotnie doprowadzenie 14-latka do "poddania się innej czynności seksualnej" i dwukrotnie doprowadzenie 18-latka "do poddania się innej czynności seksualnej przez nadużycie stosunku zależności".

Za przestępstwo wobec młodszego z chłopców groziło mu od 2 do 12 lat więzienia. Za molestowanie starszego - do 3 lat. Młody ksiądz ksiądz przyznał się do zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia, ale zostały one utajnione, podobnie jak uzasadnienie wyroku.