Sześć krajów, które zmieniły swoje nazwy

Czechy

Do 2016 roku to środkowoeuropejskie państwo było znane jako Republika Czeska, ponieważ w chwili jego powstania nie udało się ustalić krótkiej nazwy. Za zmianą nazwy kraju stały względy marketingowe. W 2016 roku rząd w Pradze zmienił oficjalną nazwę kraju na Czechy i zalecił stosowanie tej wersji w kontekście międzynarodowym. Panuje opinia, że podobnie jak Francja, która oficjalnie nazywa się Republiką Francuską, tak i Republika Czeska mogłyby nazywać się Czechami. Nazwa "Czechy" jest również łatwiejsza do stosowania w odniesieniu do produktów.