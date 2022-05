Szefowa szwedzkiego MSZ: otrzymaliśmy od USA obietnicę wsparcia

Linde spotkała się w środę w Waszyngtonie z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem oraz z amerykańskimi senatorami. Zdaniem polityczki deklaracja USA "ma ogromne znaczenie" dla trwającej właśnie analizy strategii bezpieczeństwa Szwecji. Do połowy maja rząd tego kraju ma przedstawić swój stosunek do ewentualnego wejścia do NATO.