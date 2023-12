Szef ważnej agencji wyrzucony. Resort zdrowia potwierdza

"Co więcej, w latach 2023-2025 Narodowy Fundusz Zdrowia planuje przekazać Agencji 1,3 mld zł, mimo że ABM nie oceniała korzyści finansowych, jakie wspierane przez nią badania przynoszą co roku budżetowi państwa i systemowi ochrony zdrowia. Jest do tego zobowiązana ustawowo" - wskazywała Najwyższa Izba Kontroli.