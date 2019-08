Szef wałbrzyskiej spółki w kontrowersyjnej koszulce. "Nosiłem ją w czasie prywatnym"

Prezes wałbrzyskiego kompleksu sportowego Aqua-Zdrój Piotr Rachwalski opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym jest ubrany w koszulkę z napisem "JBĆ PiS". Jego strój wywołał falę krytyki wśród internautów. Rachwalski zamieścił przeprosiny i zaznacza, że jego poglądy polityczne nie mają wpływu na życie zawodowe.

Piotr Rachwalski od czerwca 2014 do stycznia 2019 roku pełnił funkcję prezesa Kolei Dolnośląskich. Został odwołany ze stanowiska przez koalicję Bezpartyjnych i PiS. Już w lutym tego roku został prezesem Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój. Oprócz aquaparku w skład kompleksu wchodzą również hala sportowa, restauracja i trzygwiazdkowy hotel.

Rachwalski skupił jednak na sobie uwagę opinii publicznej nie karierą biznesową, a kontrowersyjnym zdjęciem na Facebooku. Prezes wałbrzyskiej spółki pozuje do niego w koszulce z napisem "JBĆ PiS", którego ukryte znaczenie nietrudno rozszyfrować.

"Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni, dotknięci lub obrażeni moją koszulką, którą założyłem w swoim prywatnym czasie. Wszyscy mamy prawo do sympatii i antypatii politycznych. Nie ma to jednak absolutnie żadnego wpływu i nie przekładam tego na moją pracę zawodową, co niejednokrotnie miałem okazję udowodnić" - czytamy na jego Facebooku.