Szef policji przed sąd? Polityk PiS był zaskoczony

Europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk twierdził w programie "Tłit", że za rządów PO-PSL policjanci strzelali do górników z gumowych kul. - To jest absolutnie prawda. Film w tej sprawie nie kłamie. Niezależnie od tego, czy doszło do złamania prawa, w państwie demokratycznym nie strzela się do ludzi. Ktoś, kto wtedy wydał rozkaz, powinien być sądzony - powiedział polityk PiS. Patryk Michalski zaskoczył go przypominając, że szefem śląskiej policji był wtedy gen. Jarosław Szymczyk, obecny Komendant Główny Policji. - Nie wiem czy to był jego rozkaz. Być może to nie był jego rozkaz - dodał. Patryk Michalski przypomniał, że prokuratura Zbigniewa Ziobry prawomocnie umorzyła tamtą sprawę, a PiS awansowało gen. Szymczyka. - Kierowanie policją, a wydanie rozkazu to dwie różne rzeczy. Proszę, by pan tego nie mieszał. Gdyby był za to odpowiedzialny, to zapewne by nie awansował. Strzelano do ludzi. W państwie demokratycznym nawet gumowymi kulami strzelać się do ludzi nie powinno - podkreślił polityk PiS.

Rozwiń