Szef podkomisji ds. katastrofy smoleńskiej: nie było zderzenia z brzozą

Prof. Kazimierz Nowaczyk, szef podkomisji ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego w Smoleńsku, mówił o szczegółach pracy jego zespołu. - My badamy te obszary, które są wiarygodne. Czarne skrzynki po kilku dniach u Rosjan takie nie są - powiedział.

Szef podkomisji ds. katastrofy smoleńskiej zdradził, że w rocznicę katastrofy zostanie opublikowany raport "techniczny" prac jego zespołu. - Nie było to zderzenie z brzozą. To są rzeczy, które się ukazały już po 10 kwietnia. Tę bardzo istotną sprawę przekazaliśmy w komunikacie z sierpnia ubiegłego roku - opowiada z rozmowie z Telewizją Republika.

Część z tych materiałów została opublikowana w internecie. - Porównujemy podejście Tupolewa do lotniska, z samolotem IŁ-76, który wcześniej próbował lądować w Smoleńsku. Tu-154M był naprowadzany zupełnie inaczej niż IŁ-76. Gdyby nie było innych zdarzeń po drodze to samo, to naprowadzanie doprowadziłoby do katastrofy tego samolotu - mówił Prof. Nowaczyk.