Szef PE David Sassoli: potrzebny szerszy udział wszystkich krajów w pracach Unii

Pierwszy duży wywiad nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. David Sassoli rozmawiał z dziennikarzami największego włoskiego dziennika "Corriere della Sera". Ocenił, że w Unii Europejskiej "potrzebny jest szerszy udział wszystkich" krajów.

To odpowiedź nowego szefa europarlamentuna pytanie o to, czy we Wspólnocie popełnia się błąd marginalizowania Europy Środkowo-Wschodniej. Dziennikarze zapytali również o kwestię ostatnich nominacji w unijnych instytucjach (które miały zdominować Francja i Niemcy). David Sassoli odparł, że – tu cytat – „refleksja nad narzędziami europejskiej demokracji umożliwi przyznać pierwszoplanową rolę także innym krajom i innym regionom”.