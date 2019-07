David Sassoli nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Posłowie potrzebowali dwóch tur głosowania, aby wybrać nowego szefa. Na Włocha w drugiej turze swój głos oddało 345 posłów.

Włoch w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na walkę ze zmianami klimatycznymi. - Musimy pamiętać o tym, że nie ma planety B. To sprawa, z którą musimy się zmierzyć i w której każda pomoc będzie nieoceniona. A tysiące młodych Europejczyków czekają na nasze konkretne działania - stwierdził.

- Brexit to coś bolesnego dla nas. Ale wiemy, że do niego dojdzie - mówił dalej Sassoli. Socjaldemokrata podkreślił, że Europa musi być silna i zjednoczona. - Chcemy, żeby UE była domem demokracji i dlatego w nowym parlamencie musimy starać się jeszcze bardziej. Potrzebujemy przede wszystkim dialogu - ocenił Sassoli.

Jego zdaniem, Europa ma ciągle wiele do powiedzenia, jeśli będzie mówić razem, jednym głosem.

Wybory przewodniczącego PE. Posłowie potrzebowali drugiej tury głosowania

Kandydaturę Sassolego wysunęli we wtorek wieczorem frakcja Socjalistów i Demokratów. Była to nieoczekiwana informacja, bo wcześniej we wtorek w Brukseli pojawiły się nieoficjalne informacje, że szefem europarlamentu - zgodnie z ustaleniami przywódców wypracowanymi podczas unijnego szczytu - ma zostać na pierwsze dwa i pół roku socjalista Bułgar Sergej Staniszew, a później niemiecki chadek Manfred Weber. Wskazań tych nie ogłoszono publicznie, bo PE sam wybiera swojego przewodniczącego.