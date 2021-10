Szef niemieckiego MSZ oskarża linie lotnicze: to pomocnicy władcy w Mińsku

Szef niemieckiej dyplomacji stwierdził w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Bild", że "codziennie na lotnisko w Mińsku przylatują setki zdesperowanych ludzi, których Alaksandr Łukaszenka wabi fałszywymi obietnicami, tylko po to, by wysłać ich w niebezpieczną i nielegalną podróż do Unii Europejskiej".