Szef NATO odebrał Ukrainie złudzenia w przypadku ataku Rosji

Jens Stoltenberg wypowiedział się we wtorek w Rydze na temat sytuacji na wschodniej flance Sojuszu. Sekretarz generalny NATO zaznaczył, że Pakt nie będzie bronić Ukrainy, jeśli zostanie ona zaatakowana przez Rosję. Stoltenberg ostrzegł jednocześnie Kreml, że jeśli by do tego doszło, zapłaci on "wysoką cenę" w postaci sankcji.