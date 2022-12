Szef MSZ Ukrainy alarmuje. Zdradził plany Rosjan [RELACJA NA ŻYWO]

Wtorek to 293. dzień inwazji. - W styczniu lub w lutym Rosja może rozpocząć w Ukrainie wielką ofensywę - ostrzegł, cytowany przez CNN, szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. Podkreślił, że armia Putina nieustanie stara się odbudować swój potencjał militarny, by móc ponownie uderzyć z większą siłą. Zdaniem Kułeby, Rosjanie "wciąż mają nadzieję, że będą w stanie posunąć się bardziej w głąb Ukrainy". Przekonywał, że to właśnie w tym celu Kreml rozpoczął masową mobilizację rezerwistów. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.