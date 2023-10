Szef MSZ nieobecny w Kijowie. "Oba kraje wpadły w pułapkę"

- Ukraina nadal będzie postępowała ze swoimi interesami państwowymi i narodowymi. Absolutnie nie wyklucza to relacji partnerskich i gospodarczych z Warszawą. Tylko że polski rząd nie może traktować Kijowa na zasadzie: my wam pomogliśmy, to teraz wracajcie do rangi młodszego brata i słuchajcie tego, co wam mówimy. Jeśli są problemy, to trzeba rozmawiać, a nie wynosić spraw na forum opinii publicznej. Trzeba się dogadywać, ale w zaciszu gabinetów. Pytanie więc do obu rządów: czy chcą się porozumieć, czy stawiają nad porozumieniem swoje, wyborcze elektoraty – komentuje krymski politolog.