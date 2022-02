Szef MSW Ukrainy ostrzega separatystów: Będziemy strzelać

Gorąco wokół Ukrainy. Szef MSW ostrzega separatystów

Monastyrski dodał wyraźnie, że obecna sytuacja jest inna, niż ta, z jaką Ukraina zmagała się 8 lat temu, gdy doszło do aneksji Krymu. - To nie 2014 rok. Ukraina stała się silniejsza i bardziej zorganizowana. Po drugie, każdy na swoim miejscu powinien wykonywać pracę, którą wykonuje każdego dnia, by pracowały szkoły, szpitale, przedszkola, przedsiębiorstwa - wyjaśnił.