Szef MON ogłasza sukces. "Dojdzie do wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich w Polsce"

Mariusz Błaszczak jest zdania, że w tym roku zakończą się negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi ws. zwiększenia obecności armii USA w naszym kraju. - Moim zadaniem jest, aby Wojsko Polskie było silniej osadzone w strukturach NATO - tłumaczy.

- Wszystko wskazuje na to, że w tym roku zakończymy sukcesem negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi i dojdzie do wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Moim zadaniem jest doprowadzenie do tego, aby Wojsko Polskie było liczniejsze, wyposażone w nowocześniejszy sprzęt i silniej obsadzone w strukturach sojuszu NATO - mówił na antenie Radiowej Jedynki Mariusz Błaszczak.