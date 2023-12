Szef MON Niemiec pewny. "Groźby Putina należy traktować bardzo poważnie"

Nowy rząd w Polsce. Głos Berlina

Na pytanie "Welt am Sonntag", czy fakt, że "od tego tygodnia Warszawa ponownie ma przyjazny Europie rząd postrzega jako okazję do dodania komponentu wojskowego do Trójkąta Weimarskiego Paryża, Berlina i Warszawy", Boris Pistorius odparł: "Tak, oczywiście. Jesteśmy tym bardzo zainteresowani".