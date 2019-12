Szef KRS ostro o Pawle Juszczyszynie. Leszek Mazur: działania sędziego zasługują na potępienie

- Uwzględniając rozwój wypadków, działania sędziego Pawła Juszczyszyna zasługują na potępienie - powiedział szef nowej Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur. Według niego może to być elementem "szerszego pożaru".



Przewodniczący KRS początkowo uważał, że działanie sędziego Juszczyszyna to "odosobniony przypadek". - Jednak jeśli niedługo później skierowane zostały pytania sędziów z Krakowa ws. asesorów, a później pytania sędziów w Katowicach, to oznacza, że zaczął się realizować założony przez kogoś scenariusz - powiedział sędzia Leszek Mazur w rozmowie z PAP, którą cytuje portal Interia.pl.

- Minister kieruje sędziego na delegację i może go w każdym momencie odwołać. To wynika wprost z ustawy - zaznaczył szef KRS.

Burza wokół sędziego Juszczyszyna. Decyzja Izby Dyscyplinarnej i reakcja minista Ziobry

Przypomnijmy: sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony w orzekaniu po tym, gdy jako delegowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Zrobił to, rozpoznając apelację w sprawie cywilnej. Argumentował, że chciał sprawdzić, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. Po tej decyzji minister sprawiedliwości natychmiast cofnął Juszczyszynowi delegację do Sądu Okręgowego.