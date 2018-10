Szef fundacji Viva ogłosił upadłość. W sądzie zasłaniał się światopoglądem

Szef organizacji prozwierzęcej Viva Cezary Wyszyński miał tyle długów, że ogłosił upadłość konsumencką. Zobowiązań jednak spłacać nie zamierza, bo nie znalazł pracy, które byłaby zgodna z jego światopoglądem. Dotarliśmy do nagrania z sądu, na którym padają absurdalne tłumaczenia.

Viva jest jedną z wiodących organizacji prozwierzęcych w Polsce. Walczy o humanitarne traktowanie zwierząt hodowlanych i domowych. O fundacji zrobiło się głośno rok temu, gdy prezes PiS Jarosław Kaczyński wystąpił w jej filmie promującym zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Według "Newsweeka", Wyszyński to prywatnie wieloletni znajomy córki posła Krzysztofa Czabańskiego. To on brał udział w nagrywaniu filmu z Kaczyńskim.

- Córkę pana posła poznałem kilkanaście lat temu, razem byliśmy wolontariuszami w schronisku dla zwierząt.Żadne znajomości nie były tu jednak potrzebne. Po prostu zadzwoniliśmy na numer stacjonarny do sekretariatu, być może nawet rozmawialiśmy z panią Basią. I po dwóch tygodniach zostaliśmy przyjęci. Co do ustawy: rzeczywiście powstawała ona przy współudziale organizacji prozwierzęcych. Ma ona korzenie w projekcie obywatelskim, pod którym w 2010 r. zebraliśmy ponad 220 tys. podpisów. Kolejna wersja została wypracowana w parlamentarnym zespole przyjaciół zwierząt w zeszłej kadencji, ale Sejm nie zdążył jej uchwalić. To, co prezentuje poseł Czabański, jest jeszcze nowszą wersją, w której pojawia się m.in. kwestia ograniczenia uboju rytualnego – mówił Wyszyński.