Szef ECS miał dostać mieszkanie od Gdańska. Urząd Miasta odpowiada

Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski ma wynajmować mieszkanie za około trzykrotnie mniejszą kwotę niż na cena rynkowa. Do zarzutów odniósł się gdański magistrat.

Według ustaleń portalu wpolityce.pl szef ECS Basil Kerski wynajmował lokal należący do Gdańska. Za mieszkanie o powierzchni 65 m2 płaci ok. 625 zł. Rynkowa stawka za podobny lokal w okolicy wynosi mniej więcej 2 tys. zł. Serwis przypominał, że Kerski jest osobą dobrze zarabiającą, a na pomoc mieszkaniową od miasta czekają gdańskie rodziny.

W związku z doniesieniami gdańscy radni PiS złożyli do miasta interpelację. - Jeżeli te informacje się potwierdzą, to mamy do czynienia ze skandalem. Aby otrzymać lokal komunalny trzeba spełnić wyśrubowane warunki zarobkowe. Nie może to wynosić więcej niż 200 proc. minimalnej emerytury. W Gdańsku czeka się nawet 8 lat - mówił były kandydat na prezydenta miasta Kacper Płażyński. Po kilku godzinach magistrat wydał oświadczenie w sprawie.