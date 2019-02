Europejskie Centrum Solidarności bez "Solidarności". Bogdan Borusewicz: nie dziwi mnie, że związek stoi dzisiaj tam, gdzie PiS

Europejskie Centrum Solidarności bez "Solidarności"? Na to wygląda. NSZZ "Solidarność" ogłosiła w środę, że wycofuje swoich przedstawicieli z Rady ECS i jego kolegium historycznego. Mamy komentarz Władysława Frasyniuka i Bogdana Borusewicza.

- Apeluję do Piotra Dudy, by wykazał się charakterem, by zrozumiał, że coś, co było fundamentem tego, co wydarzyło się w sierpniu 1980 roku, a czego konsekwencją były później obrady Okrągłego Stołu i wybory 4 czerwca 1989 roku, to była zgoda. A nic tak fantastycznego nam się w naszej historii nie zdarzyło. To było jedyne powstanie, które zakończyło się sukcesem - dodał.