Naukowcy już wiedzą. Dwie rzeczy są kluczem do szczupłej sylwetki

Dieta wysokobiałkowa z niskim IG nie była eliminacyjna. Uczestnicy zwiększyli spożycie białka do 25 proc. i wybierali produkty o niskim IG, co prowadziło do ujemnego bilansu energetycznego i utraty masy ciała.

- Jeśli chodzi o dietę, to była ona wysokobiałkowa z węglowodanami o niskim indeksie glikemicznym (IG). Bardzo ważne jest jednak to, że nie była to dieta eliminacyjna, wykluczająca określone składniki pokarmowe. Po prostu nasi uczestnicy, poprzez wybór rekomendowanych produktów, mieli zwiększyć udział białka z początkowego spożycia na poziomie 17 do około 25 proc. i pilnować, aby spożywane węglowodany miały niski indeks glikemiczny. Badani sami wybierali sobie produkty, które chcą jeść. My zapewniliśmy im jedynie listę sugerowanych dań. Podkreślam to, gdyż dzięki takiemu działaniu, czyli zmianom głównie jakościowym, uczestnicy nieświadomie generowali ujemny bilans energetyczny prowadzący do utraty masy ciała - powiedział dla Polskiej Agencji Prasowej dr Karol Makiel z Zakładu Anatomii Akademii Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha (AKF) w Krakowie.