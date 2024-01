"Dla przywódców krajów NATO ideologia faszystowska stała się normą" - stwierdza Wołodin, powielając rosyjskie kłamstwa. Zarzuca on także rządom zachodnim, w tym głównie rządowi Niemiec, rzekome wspieranie polityki ludobójstwa w Ukrainie. "To niebezpieczna droga, która może prowadzić do nowej wojny światowej" - napisał.