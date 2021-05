Szczyt UE. Unia bardziej radykalnie wobec Łukaszenki

Ale co jeszcze może teraz zrobić UE? Jak wynika z naszych rozmów w Brukseli, już wczoraj na stole negocjacyjnym położono propozycję zakazu lotów białoruskich linii lotniczych Belavia do krajów Unii (to bardzo prawdopodobne), wniosku o szybkie śledztwo Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) co do wczorajszego zdarzenia (to pewne) oraz - w tej kwestii trzeba poczekać na wynik dyskusji szczytu UE - uznanie białoruskiej przestrzeni powietrznej za "niebezpieczną”, co oznaczałoby zakaz lotów unijnych linii lotniczych nad Białorusią. Niewykluczone, że część przywódców UE w tej sprawie chciałaby poczekać na wnioski ICAO.