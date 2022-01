Szczyt piątej fali przed nami? Prof. Simon: Żadne zalecenia nie weszły w życie

W Polsce rozpoczyna się piąta fala pandemii COVID-19. - Trzeba było się przygotowywać na to we wrześniu. Żadne nasze zalecenia nie weszły w życie. Gdzie jest paszport covidowy, gdzie ustawa w tej kwestii, gdzie jest przymus noszenia masek w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie jest masowy program szczepień? - dopytywał w programie "Newsroom" WP prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. - Ogarnęły nasze otoczenie jakieś szaleńcze ruchy antyszczepionkowe, które nic innego nie proponują. Tylko "nie, nie, nie". Zaproponujcie państwo, co należy zrobić, żeby zahamować epidemię. Ale ja słyszę, że to nieprawda, że chorzy umierają na COVID-19. (...) Kto odpowiada takie idiotyzmy? Nikt nie poniósł za to konsekwencji - podkreślał lekarz. - Najgłupsze, co ostatnio słyszałem, to tezę, że w szczepionkach jest grafen. Opakowania nie są robione z grafenu, a w środku w ogóle tego nie ma. Po co się takie rzeczy opowiada? Żeby wystraszyć jakąś grupę wątpiącą? - pytał prof. Simon.