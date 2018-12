Szczyt COP24 w Katowicach. Prezydent spotkał się nieformalnie z sekretarzem generalnym ONZ

Chociaż szczyt COP24 w Katowicach rusza dopiero w poniedziałek to już w niedzielę Andrzej Duda odbył pierwsze spotkanie. Prezydent rozmawiał nieformalnie z sekretarzem generalnym ONZ na temat polityki klimatycznej.

Ostatnie godziny zostały do rozpoczęcia szczytu COP24 w Katowicach. W wydarzeniu weźmie udział ok. 30 tys. delegatów z całego świata. O kwestiach związanych ze zmianą klimatu będą debatować szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu. Hasło tegorocznego szczytu brzmi: "Changing together".