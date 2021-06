Szczpeienia będą płatne? "Program szczepień znalazł się w ślepej uliczce"

W komentarzach na temat programu szczepień w Polsce pojawił się pomysł, by szczepionki były podawane za niewielką opłatą. Koncepcję tą tłumaczył w programie WP "Newsroom" prof. Andrzej Matyja. - To jest kwestia podejścia do samej sprawy szczepień. Jest takie założenie, że coś, co jest darmowe, to z założenia jest źle traktowane, więc są osoby, które uważają, że powinna być nawet niewielka odpłatność i wtedy ta chęć zaszczepienia będzie większa - powiedział. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej ocenił również kondycję polskiego programu szczepień wskazując, że na niektórych obszarach wyszczepialność w grupach wiekowych powyżej 60. roku życia jest na bardzo niskim poziomie. - Trzeba powtarzać to bez końca, że tak naprawdę jedynym skutecznym sposobem powstrzymania kolejnej fali, jest przyspieszenie programu szczepień, który - trzeba sobie jasno powiedzieć - nie jest na ostatniej prostej. Wręcz odwrotnie, znalazł się w tej chwili w ślepej uliczce - stwierdził. Prof. Matyja zaznaczył, że dużą rolę w promowaniu szczepień powinien odegrać Kościół.