Szczerski komentuje odwołanie Macierewicza. "Nie było żadnych szantaży, prezydent nie warunkował decyzji"

Po dymisji Antoniego Macierewicza pojawiły się przypuszczenia, że wymusił ją sam prezydent, Andrzej Duda. O napiętych stosunkach pomiędzy politykami było wiadomo od dawna. Krzysztof Szczerski, dementuje pogłoski o jakimkolwiek wpływie prezydenta na odwołanie byłego szefa MON.

W rozmowie z RMF FM, Szef Gabinetu Prezydenta, Krzysztof Szczerski, podkreślił, że oceny współpracy prezydenta z szefem MON były "znane większości parlamentarnej" - To były, pan prezydent tego nie ukrywał, oceny negatywne - stwierdził.

Szczerski od razu zaznaczył, że prezydent nie miał wpływu na odwołanie Antoniego Macierewicza - Nie było żadnych szantaży, żadnych warunków - podkreślił - To by było niezgodne z regułami polityki, które prezydent szanuje - podsumował.

Na pytanie dlaczego w tym momencie większość parlamentarna zdecydowała się na zmianę szefa MON, Szczerski polecił "pytać o to liderów większości parlamentarnej".