Szczepionki nie będą się marnować? Nowe decyzje rządu

Zdaniem pełnomocnika rządu ds. szczepień zasady, które obowiązywały do tej pory, należy rozluźnić. Ma to być elastyczna odpowiedź na aktualną sytuację w kraju.

Morawiecki optymistycznie o walce z koronawirusem

Głos na temat akcji szczepień zabrał również premier Mateusz Morawiecki . Zgodnie z jego zapowiedzią, rząd postara się, by do 10 maja każda osoba dorosła mogła otrzymać e-skierowanie.

- Do 10 maja chcemy spowodować, aby każdy obywatel powyżej 18. roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie. Chcemy, aby najpóźniej do sierpnia, a mamy rosnącą nadzieję, że może to być nawet wcześniej (zależy to od liczby szczepionek przyjeżdżających do Polski), każdy obywatel mógł zostać zaszczepiony, jeżeli tylko będzie chciał - powiedział w poniedziałek w Legnicy szef rządu.