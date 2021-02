Szczepionki na COVID-19. Badania dają nadzieję

Do tej pory nie było jasne, czy szczepionka przeciwko COVID-19 chroni tylko samych zaszczepionych, czy również osoby w ich otoczeniu.

Dpa: Wyniki badań nie tak jednoznaczne

Dpa zauważa również, że do ich wyników warto podchodzić z pewną ostrożnością, ponieważ nie są one aż tak jednoznaczne, jak mogłaby wskazywać "sama goła" liczba. Dpa podaje, że autorzy badań przyznają, że ich podejście mogło doprowadzić do przeszacowania wpływu szczepień na infekcje. W Izraelu osoby niezaszczepione są częściej testowane niż zaszczepione.