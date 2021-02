Szczepionka na COVID. Nowe ustalenia ws. kradzieży ampułek z Chorzowa

Szczepionka na COVID. Kradzież 90 dawek z Chorzowa

To pomieszczenie nie jest objęte monitoringiem, ale kamery obejmują sąsiadujące pokoje. Policjanci mają nadzieję, że to pozwoli na ustalenie sprawców kradzieży. Przesłuchano już kilkudziesięciu świadków. Skradziona partia była przeznaczona dla medyków, dlatego po jej zniknięciu trzeba było zmienić terminy szczepień na COVID.

Szczepionka na COVID. Kolejna kradzież preparatu

To kolejna kradzież szczepionki na COVID w Polsce. Do pierwszego takiego przypadku doszło w Iłowie-Osadzie (woj. warmińsko-mazurskie). Wówczas zginęło 18 dawek. Złodziej nie chciał jednak ukraść preparatu. Według śledczych "kompletnie nie widział, co bierze i pakował do worka wszystko, co było pod ręką".