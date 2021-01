Szczepionka na COVID. Zarzuty za kradzież z włamaniem do przychodni w Iłowie-Osadzie

38-latek, który ukradł szczepionki na COVID z przychodni w Iłowie-Osadzie, usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Według prokuratury mężczyzna miał "pakować do worka wszystko, co było pod ręką" i nie zdawać sobie sprawy z tego, co kradnie.

Szczepionka na COVID. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia (Fot.: policja.gov.pl)