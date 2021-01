Szczepionka poza kolejką. Olgierd Łukaszewicz: też zostałem zaszczepiony

- Też zostałem zaszczepiony. Do tej pory wstrzymywałem się od komentarza . Czekam na wyjaśnienia ze strony komisji i całej tej kontroli. Bo nie wiem, na jakie pytania mam odpowiadać. Słyszę tyle domniemań, ale żadnych konkretów. Czy na pytanie: "chcesz się zaszczepić?", mam odpowiedzieć jak antyszczepionkowiec? - stwierdził w rozmowie z portalem interia.pl Olgierd Łukaszewicz.

Pytany przez reportera portalu interia.pl, dlaczego nazwiska osób, które miały promować szczepienia, zostały "utajnione", odparł, że " to nie on odpowiada za akcję promocyjną ".

- Jeśli słyszę, że to ambasadorowanie akcji to blef, bo nie zostały podpisane żadne umowy, to odpowiadam, że wszystko było umową dżentelmeńską - wyjaśnia Łukaszewicz.