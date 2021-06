Szczepionka na wariant Beta. Polacy wezmą udział w testach

Jak tłumaczy na łamach gazety szef Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak, pojawia się obawa, że przeciwciała spadną one do takiego poziomu, który będzie niewystarczający, by nasz organizm odpowiedział na tyle skutecznie, aby ochronić się przed choroba. Wtedy dawka przypominająca będzie konieczna.