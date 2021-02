Szczepionka na COVID. Ursula von der Leyen o odporności mutacji na szczepionki

- Komisja zaaprobowała drugi kontrakt z Moderną na zakup 300 mln dodatkowych dawek ich szczepionki przeciw Covid-19 - przekazała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Jednocześnie poinformowała, że dotychczas do wszystkich krajów członkowskich dotarły 33 mln dawek szczepionek wszystkich producentów.

Szczepionka na COVID. Mutacje mogą być bardziej odporne

Szefowa KE mówiła również o nowych wariantach koronawirusa i ostrzegała, że mogą się one okazać bardziej odporne na dostępne już szczepionki. - Sytuacja się rozwija. Widzimy wzrost liczby przypadków związanych z nowymi wariantami koronawirusa. Nowe warianty pojawiają się w Europie i na świecie. Dotychczas wydaje się, że szczepionki, które zostały autoryzowane w UE, są skuteczne przeciwko nowym wariantom. Ale te warianty są bardziej zakaźne. Oznacza to więcej infekcji, a to z kolei oznacza więcej wariantów. I te warianty mogą być bardziej odporne na istniejące szczepionki - mówiła Ursula von der Leyen