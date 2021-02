Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski ostrzega. Liczba zakażeń może wystrzelić

- Wiemy, że w Polsce jest brytyjska mutacja. W badaniach prowadzonych przez prof. Pyrcia w zeszłym tygodniu mieliśmy informację, że obecność mutacji jest na poziomie ok. 5 proc. Kolejne próbki pokazują, że niestety udział tej mutacji rośnie, co może doprowadzić do rozwoju trzeciej fali - mówił Niedzielski podczas konferencji prasowej w Lublinie. - To co widzimy ostatnio, to nie jest ta sama dyscyplina społeczna, z którą mieliśmy do czynienia choćby miesiąc temu. Jeżeli będziemy nieodpowiedzialni i jeżeli nałoży się na to jeszcze mutacja, to należy się spodziewać, że wystrzeli ta liczba nowych zachorowań - przestrzegał minister.