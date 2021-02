Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia [środa 17 lutego]

Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

17 lutego odnotowano 8694 nowych przypadków koronawirusa. Z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zmarło 45 osób. Z kolei w wyniku chorób współistniejących do zakażenia koronawirusem zmarły 234 osoby. Łącznie to 279 ofiar COVID-19.

Koronawirus w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz prognozuje lockdown na Wielkanoc

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia o sytuacji w szpitalach

Koronawirus Polska. Rosnący trend niepokoi. Ministerstwo Zdrowia ostrzega

To wszystko poskutkowało w miniony weekend zjazdem tysięcy Polaków do Zakopanego. Na nagraniach, które trafiły do sieci, widać było przepełnione Krupówki - popularny deptak w stolicy Tatr. - Jesteśmy zobowiązani do zachowania dystansu i noszenia maseczek. Takie zachowania, jak w Zakopanem, mogą doprowadzić do zaostrzenia obostrzeń - ostrzegał Adam Niedzielski. - Nie chciałbym, żeby Krupówki były początkiem trzeciej fali w Polsce - dodał.