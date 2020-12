Szczepionka na COVID. Szwajcaria zatwierdza pierwszy preparat

Urząd odniósł się również do wątpliwości niektórych osób, które obawiają się, że szczepionka nie została wystarczająco przetestowana. Podkreślono, że "najczęstsze skutki uboczne udokumentowane w badaniach są porównywalne do tych występujących po szczepieniu przeciw grypie".

Szczepionka na COVID. Szwajcaria dopuszcza preparat

Do pierwszych szczepień ma dojść w Szwajcarii już w styczniu. Władze planują, aby do lata 2021 roku zaszczepić co najmniej 6 mln mieszkańców. Oznacza to, że w placówkach medycznych wykonywanych będzie około 70 tys. zabiegów dziennie.