Szczepionka na COVID. Rzecznik potwierdza doniesienia dot. działań rządu

Polska podejmuje na własną rękę rozmowy z koncernami farmaceutycznymi o zakupie dodatkowej puli szczepionek? Rzecznik rządu Piotr Mueller potwierdził, że prowadzone są działania, żeby zwiększyć liczbę dostaw szczepionek do Polski poza tymi zakontraktowanymi. Skomentował także doniesienia, że pierwszeństwo w dostępie do szczepionek miałyby zyskać osoby, które zarejestrują się przez internet. Gość programu "Tłit" Wirtualnej Polski przyznał, że rozważane jest, by rejestracja przez internet była promowana.

