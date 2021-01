Szczepionka na COVID również dla dzieci. W Rzeszowie już trwają badania kliniczne

- Przypomnę, że początkowo producenci szczepionek skupili się na przebadaniu skuteczności szczepionek wśród grup najbardziej narażonych na ryzyko śmierci w wyniku COVID-19. Jest jednak jasne, że prędzej czy później szczepienia powinny objąć dzieci. Będzie to sprzyjać uzyskaniu odporności wszystkich grup wiekowych Polaków na infekcję koronawirusem - dodaje dr Mazur.

Będzie dziecięca wersja szczepionki na COVID

Rozmówca WP podkreśla, że dzieci zazwyczaj nie chorują ciężko, ale nadal istnieje realne ryzyko zarażenia się w szkole czy przedszkolu. U najmłodszych może rozwinąć się tzw. pocovidowy zespół zapalny , który prowadzi do zagrażających życiu problemów z sercem.

Wiadomo, że rzeszowscy lekarze m.in. pediatrzy i genetycy współpracują z jednym z producentów szczepionek. Nie było problemu z rekrutacją do badań uczestników, czyli dzieci i ich rodziców.

14-latka zaszczepiła się, bo chorował jej ojciec

Badania nad skutecznością szczepionek wśród dzieci Pfizer i Moderna rozpoczęły pod koniec 2020 roku. 22 stycznia przedstawiciela Pfizera poinformowali amerykańskie media o tym, iż w badaniach bierze udział 2259 dzieci w wieku od 12 do 15 lat.

Dyrektor generalny firmy Moderna, Stephane Bancel powiedział na antenie CNBS, iż jego firma rozpoczęła już badanie skuteczności szczepionki u nastolatków w wieku od 12 lat. Spodziewa się uzyskania wyników przed rozpoczęciem nauki w szkołach we wrześniu. Z kolei badania wśród najmłodszych dzieci zostaną zakończone w 2022 roku.

Amerykański miesięcznik "The Atlantic" kilka dni temu opublikował reportaż o 14-letniej Molly Hering i jej 12-letnim bracie Samie, którzy otrzymali pierwsze zastrzyki w ramach testów dziecięcych szczepionek Pfizer. 14-latka tłumaczyła, iż zgodziła się dołączyć do badań, gdyż chce wnieść swój wkład w prace nad opracowaniem szczepień. Na COVID-19 ciężko zachorował jej ojciec. Dopiero po długim pobycie w szpitalu doszedł do zdrowia.