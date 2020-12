Koronawirus. Pojawiła się nowa choroba pocovidowa u dzieci

Opisywany przez nich PIMS-TS to dziecięcy wieloukładowy zespół zapalny związany z SARS-CoV-2 (ang. Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome - Temporally Associated with SARS-CoV-2). Polega na nadmiernej reakcji organizmu, która pojawia się ok. 2-4 tygodni po przejściu zakażenia koronawirusem. Pierwszym objawem jest najczęściej przedłużająca się gorączka.