Szczepionka na COVID. Prof. Andrzej Horban o zaszczepionych poza kolejnością celebrytach

"Afera szczepionkowa", która wybuchła w wyniku zaszczepienia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym poza kolejnością 18 znanych osób, wciąż mocno rozgrzewa opinię publiczną. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy doradcę premiera profesora Andrzeja Horbana. Gość programu "Newsroom WP" ocenił, że trzeba w takich przypadkach brać pod uwagę stojącą za nimi motywację, ale jednocześnie podkreślił, że całe zajście to "oczywiste omijanie kolejki". Horban poinformował także, że druga dawka szczepień dla 18 osób, które przyjęły je wbrew zasadom odbędzie się zgodnie z procedurą po 21 dniach od pierwszego zastrzyku. Doradca premiera powiedział, że oburzenie społeczne wywołane "aferą szczepionkową" to wystarczająca kara i nie ma powodu do wyciągania dalszych konsekwencji. Jednocześnie wyraził nadzieję, że cała sytuacja będzie nauczką dla wszystkich, by stosować się do zasad.

