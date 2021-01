Szczepionka na COVID. Prof. Andrzej Horban mówi, co zrobić, żeby nie marnować dawek

W ramach pierwszej puli szczepionek na COVID do Polski dotarło ok. 300 tys. sztuk. Zaszczepionych do tej pory zostało ok. 50 tys. osób. Co się dzieje z resztą szczepionek? Prof. Andrzej Horban tłumaczy, że szczepionki są transportowane w temperaturze do ok. minus 80 stopni Celsjusza. Po dotarciu na miejsce są przechowywane i gotowe do użycia w ciągu kilku dni. Główny doradca premiera ds. COVID-19 powiedział również co zrobić, aby nie marnować dawek szczepionki na COVID. - Pomysł Ministerstwa Zdrowia był taki, aby stworzyć listy rodzin osób pracujących w służbie zdrowia - mówi prof. Horban. Dodał, że medycy stwarzają ryzyko zakażenia nie tylko pacjentów i innego personelu, ale także swoich najbliższych.

