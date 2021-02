Szczepionka na COVID problemem von der Leyen? Belka: jest trochę dymu

Szczepionka na COVID podawana jest kolejnym osobom. We wtorek zaszczepił się m.in. prezydent Lech Wałęsa. W programie WP "Newsroom" były premier Marek Belka podkreślił, że również zamierza przyjąć szczepionkę na COVID. - Mam nadzieję, że nie będę musiał ośmiu miesięcy czekać. Myślę, że gdzieś przed latem zostanę zaszczepiony - zaznaczył europoseł. Były premier odniósł się także do problemów z dostawami szczepionki na COVID do państw członkowskich UE. - To, że te szczepionki są i to w tempie błyskawicznym i to, że zostały one zamówione w dużej liczbie, to zasługa Unii Europejskiej i pani von der Leyen. - Natomiast jest trochę dymu, jest trochę hałasu. Z czegoś musicie żyć - dodał Marek Belka.

Rozwiń