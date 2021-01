Szczepionka na COVID. Ponad milion zgłoszeń z grupy "0"

Szczepionka na COVID. Zapisane 80 proc. osób z grupy "0"

- Dziś do godziny 14 zaszczepiliśmy 475 tys. osób. Mamy w magazynach prawie 610 tys. szczepionek. Mamy blisko 133 niepożądane odczyny poszczepienne - mówił Michał Dworczyk.

Szczepionka na COVID. Ważne spotkanie w Senacie. Michał Szczerba zdradza szczegóły

- 14 stycznia zakończyliśmy zapisy osób z grupy "0". W ramach tych zapisów zgłosiło się kolejne 500 tys. osób. Łącznie to blisko 1 050 000 osób, co stanowi około 80 proc. wszystkich osób z tej grupy - dodał pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Z informacji Michała Dworczyka z grupy "1" zgłosiło się blisko 500 tys. osób. - Przypomnę, że to grupa licząca powyżej 1,7 mln osób. Oceniamy to tempo bardzo dobrze. Rejestracje uruchomiono w blisko 6 tys. punktów - podkreślił.

Szczepionka na COVID. Preparat od firmy Astra Zeneca już w lutym?

- Jest duża szansa, że trzecia szczepionka na COVID, z firmy AstraZeneca, zostanie dopuszczona do obrotu do końca stycznia. Wtedy jej pierwsze dostawy trafiłyby do nas na początku lutego - poinformował polityk.