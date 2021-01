Szczepionka na COVID. Opóźniony transport Moderny dotarł do Polski

W niedzielę do Polski trafił opóźniony transport szczepionek koncernu Moderna. 42 tys. dawek amerykańskiej firmy winne były trafić nad Wisłę we wtorek. Jednak to koniec problemów związanych z Narodowym Programem Szczepień.

Źródło: PAP , Fot: PAP, EPA, CHAMILA KARUNARATHNE