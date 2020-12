Szczepionka na COVID. Mateusz Morawiecki: zamówiliśmy 60 mln dawek

- Chcemy zaszczepić jak największą część ludności Polski. Szczepienia będą będą dobrowolne, ale przypominam, że dzięki temu chronimy siebie i innych (...). Zamówiliśmy już ponad 60 mln dawek szczepionek , ale trzeba dzielić liczbę na pół, bo po ok. 3 tygodniach trzeba drugi raz ją aplikować - mówił premier.

- Nie ma w tym zakresie żadnej wiążącej decyzji. Dla nas tak samo jest ważne, że mimo otwarcia części sklepów, nie doszło do zakażeń, jednak do końca tego nie wiemy. Ważne jest, aby traktować obostrzenia w sposób rygorystyczny, bo to będzie wpływało na sytuację pandemiczną w połowie grudnia i na początku stycznia - tłumaczył premier.