Szczepionka na COVID. Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro nawzajem się zaszczepią? Minister komentuje

We wtorek marszałek Senatu Tomasz Grodzki (PO) i były marszałek izby Stanisław Karczewski (PiS) wspólnie zaszczepili się przeciw koronawirusowi. Czy podobne wydarzenie możliwe jest z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry? - Pytanie chyba nie do mnie - skomentował wymijająco polityk Solidarnej Polski Michał Wójcik w programie WP "Tłit", podkreślając jednocześnie, że promowanie szczepionki na COVID przez polityków różnych ugrupowań jest słusznym działaniem, które może zachęcić Polaków do przyjęcia preparatu. Wójcika zapytano również o amantadynę, którą niektórzy lekarze uważają za skuteczny lek na koronawirusa. - Wiem, że będą, czy są już prowadzone badania w jednym z ośrodków - zdradził polityk. Zaznaczył, że "każda droga, która prowadzi do tego, żeby ulżyć, pomóc ludziom jest dobra".

